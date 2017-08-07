Тысячи французов выступили против содержания супруги Макрона

YOAN VALAT / POOL / AFP

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Более 182 тысяч французов подписали петицию против содержания супруги президента страны Эммануэля Макрона Бриджит на бюджетные средства, отмечается на сайте Change.org.

Петиция направлена против планов французских властей присвоить супруге президента страны официальный статус.

Инициатором такой петиции стал французский актер и художник, лидер движения "Национальное равенство" Тьерри Пол Валетт.

"Нет причин для того, чтобы жена главы государства получила средства из государственного бюджета. Бриджит Макрон в настоящее время имеет команду из двух-трех сотрудников, а также двух секретарей и двух охранников, и этого достаточно", – заявил Пол Валетт.

Он предложил решить этот вопрос на референдуме.

Как сообщалось в конце июля, уровень доверия к президенту Франции Эммануэлю Макрону за месяц снизился на 10%, больше за три месяца у власти терял только Жак Ширак в 1995 году.