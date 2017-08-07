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    Тысячи французов выступили против содержания супруги Макрона

    (обновлено: )37410
    Набравшая уже 182 тысячи голосов петиция направлена против планов властей сФранции присвоить супруге президента страны официальный статус.
    Бриджит Макрон
    YOAN VALAT / POOL / AFP

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Более 182 тысяч французов подписали петицию против содержания супруги президента страны Эммануэля Макрона Бриджит на бюджетные средства, отмечается на сайте Change.org.

    Президент Франции Эммануэль Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Петиция направлена против планов французских властей присвоить супруге президента страны официальный статус.

    Инициатором такой петиции стал французский актер и художник, лидер движения "Национальное равенство" Тьерри Пол Валетт. 

    "Нет причин для того, чтобы жена главы государства получила средства из государственного бюджета. Бриджит Макрон в настоящее время имеет команду из двух-трех сотрудников, а также двух секретарей и двух охранников, и этого достаточно", – заявил Пол Валетт.

    Он предложил решить этот вопрос на референдуме.

    Как сообщалось в конце июля, уровень доверия к президенту Франции Эммануэлю Макрону за месяц снизился на 10%, больше за три месяца у власти терял только Жак Ширак в 1995 году.

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