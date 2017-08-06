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    В мире

    В Дубае загорелся второй за неделю небоскреб

    (обновлено: )93
    Согласно информации, экстренные службы локализовали огонь за несколько минут. Жители небоскреба были эвакуированы на время тушения, но им уже разрешили вернуться в свои квартиры.
    Пожар в небоскребе в Дубае
    REUTERS Ahmed Jadallah

    КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. В Дубае произошло небольшое возгорание в небоскребе Tiger Tower. Об этом сообщает издание Khaleej Times.

    Небоскреб Torch загорелся в Дубае
    twitter.com/MailOnline
    Как полыхает "Дубайский факел" - один из высочайших небоскребов мира

    Инцидент стал вторым за неделю пожаром в высотном здании в эмирате.

    Экстренные службы локализовали огонь за несколько минут. Жители небоскреба были эвакуированы на время тушения, но им уже разрешили вернуться в свои квартиры.

    По данным газеты, загорелся балкон на одном из последних этажей здания. Причины пожара не уточняются.

    В пятницу пожар произошел в дубайском небоскребе Torch ("Факел").

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