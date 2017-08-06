В Дубае загорелся второй за неделю небоскреб

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. В Дубае произошло небольшое возгорание в небоскребе Tiger Tower. Об этом сообщает издание Khaleej Times.

Инцидент стал вторым за неделю пожаром в высотном здании в эмирате.

Экстренные службы локализовали огонь за несколько минут. Жители небоскреба были эвакуированы на время тушения, но им уже разрешили вернуться в свои квартиры.

По данным газеты, загорелся балкон на одном из последних этажей здания. Причины пожара не уточняются.

В пятницу пожар произошел в дубайском небоскребе Torch ("Факел").