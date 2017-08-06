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    Вооруженный мужчина пытался попасть на Эйфелеву башню

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    Париж
    RIA News Александр Юрьев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Полиция Парижа задержала вооруженного мужчину при попытке проникнуть на Эйфелеву башню, передает телеканал BFM TV со ссылкой на заявление компании-оператора башни SETE.

    Инцидент произошел около 23.30 в субботу, никто не пострадал. Мужчина, вооруженный холодным оружием, пытался прорваться через один из пунктов безопасности, его быстро задержали. Мотивы мужчины и обстоятельства происшествия пока неизвестны.

    В коммюнике компании сообщалось, что полиция в связи с инцидентом потребовала от посетителей покинуть Эйфелеву башню до 0.30 – на 15 минут раньше официального времени закрытия.

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