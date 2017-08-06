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    Крушение у Австралии конвертоплана ВС США: спасены 23 из 26 человек

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    Поиски трех военных, пропавших без вести и предположительно погибших в результате крушения в субботу во второй половине дня конвертоплана корпуса морской пехоты США у побережья Квинсленд, были завершены.
    Американский конвертоплан. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Поисково-спасательная операция у восточного берега Австралии, где в субботу потерпел крушение конвертоплан морской пехоты США MV-22 Osprey, завершилась, сообщает телеканал ABC.

    Появились кадры посадки самолета в Австралии при ветре в 100 км/ч. Видео
    Anthony Don/Youtube
    Появились кадры посадки самолета в Австралии при ветре в 100 км в час

    "Поиски трех военных, пропавших без вести и предположительно погибших в результате крушения в субботу во второй половине дня конвертоплана корпуса морской пехоты США у побережья Квинсленд, были завершены", — сообщает на сайте телеканала.

    На борту потерпевшего крушение конвертоплана было 26 человек, 23 из них были спасены.

    Всего конвертоплан может вместить четырех членов экипажа и 24 пассажиров. По сравнению с обычными грузовыми вертолетами конвертоплан способен развивать в два раза большую скорость, а его грузоподъемность в три раза превышает возможности обычных вертолетов.

    Напомним, ранее украинский пилот турецкой компании Atlas Global Александр Акопов посадил в Стамбуле попавший под град авиалайнер, стихия повредила носовой обтекатель со всеми датчиками, а также лобовое стекло кабины, сделав его непрозрачным из-за множества трещин. На борту в момент посадки находились 121 пассажир и шесть членов экипажа. Президент Украины Петр Порошенко наградил летчика орденом "За мужество". Однако вскоре Акопов подвергся резкой критике в интернете за предполагаемые симпатии к России из-за того, что на своей странице разместил фото главы МИД России.

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