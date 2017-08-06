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    Во Франции сообщили, сколько граждан воевали на стороне исламистов

    Тема:

    Военная кампания против "Исламского государства" (636)

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    По словам министра внутренних дел Франции Жерара Коломба, около 700 французских граждан воевали в Ираке и Сирии на стороне исламистских группировок. 271 исламистов вернулись на родину, 54 из них - несовершеннолетние.
    Ситуация в освобожденной части иракского Мосула
    REUTERS Ahmed Jadallah

    КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Около 700 французских граждан воевали в Ираке и Сирии на стороне исламистских группировок, сообщил министр внутренних дел Франции Жерар Коломб, передает Reuters.

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    REUTERS Regis Duvignau
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    При этом, 271 исламистов вернулись на родину, во Францию. 54 из них — несовершеннолетние. Некоторые из тех, кто вернулся, в настоящий момент находятся под стражей. В то же время, по словам Коломба, сложно проверить информацию о том, сколько французских граждан погибли в Сирии и Ираке.

    Министр также добавил, что угроза террористических атак во Франции остается "очень высокой".

    Ранее плененный курдским ополчением боевик ИГ рассказал о базирующейся в Сирии тайной ячейке ИГ по подготовке террористов для атак в Европе. Тайная ячейка носит название "Аль-Кхарса". Вступившие в нее европейцы проходят жесткое обучение в секретном лагере в Сирии, после чего отправляются на родину. В рамках курса будущие террористы учатся собирать бомбы и подвергаются идеологической накачке.

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