Во Франции сообщили, сколько граждан воевали на стороне исламистов

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Около 700 французских граждан воевали в Ираке и Сирии на стороне исламистских группировок, сообщил министр внутренних дел Франции Жерар Коломб, передает Reuters.

При этом, 271 исламистов вернулись на родину, во Францию. 54 из них — несовершеннолетние. Некоторые из тех, кто вернулся, в настоящий момент находятся под стражей. В то же время, по словам Коломба, сложно проверить информацию о том, сколько французских граждан погибли в Сирии и Ираке.

Министр также добавил, что угроза террористических атак во Франции остается "очень высокой".

Ранее плененный курдским ополчением боевик ИГ рассказал о базирующейся в Сирии тайной ячейке ИГ по подготовке террористов для атак в Европе. Тайная ячейка носит название "Аль-Кхарса". Вступившие в нее европейцы проходят жесткое обучение в секретном лагере в Сирии, после чего отправляются на родину. В рамках курса будущие террористы учатся собирать бомбы и подвергаются идеологической накачке.