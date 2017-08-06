Эрдоган ввел дресс-код для подозреваемых в перевороте и терроризме

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Президент Турции Тайип Эрдоган вводит дресс-код для подозреваемых в терроризме или причастности к прошлогодней попытке госпереворота, теперь им предстоит предстать перед судом в костюмах темно-миндального цвета, сообщает агентство Рейтер.

Как поясняет агентство, такое решение президент Турции принял после того, как три недели назад один из подозреваемых явился в суд в футболке с надписью "Hero" (Герой).

"Они больше не будут одеваться, как хотят", — цитирует агентство заявление Эрдогана. Сообщается, что подозреваемые в причастности к попытке госпереворота смогут предстать перед судом только в комбинезоне. Для подозреваемых в терроризме будут созданы специальные брюки и куртки.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.