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    Эрдоган ввел дресс-код для подозреваемых в перевороте и терроризме

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    Турция послепереворотная: Эрдоган, РФ и ЕС (306)

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    Подозреваемые в причастности к попытке госпереворота смогут предстать перед судом только в комбинезоне. Для подозреваемых в терроризме будут созданы специальные брюки и куртки.
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Президент Турции Тайип Эрдоган вводит дресс-код для подозреваемых в терроризме или причастности к прошлогодней попытке госпереворота, теперь им предстоит предстать перед судом в костюмах темно-миндального цвета, сообщает агентство Рейтер.

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    Как поясняет агентство, такое решение президент Турции принял после того, как три недели назад один из подозреваемых явился в суд в футболке с надписью "Hero" (Герой).

    "Они больше не будут одеваться, как хотят", — цитирует агентство заявление Эрдогана. Сообщается, что подозреваемые в причастности к попытке госпереворота смогут предстать перед судом только в комбинезоне. Для подозреваемых в терроризме будут созданы специальные брюки и куртки.

    Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

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