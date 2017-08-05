КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Вход в здание генеральной прокуратуры Венесуэлы в субботу заблокировали военные, сообщила генпрокурор страны Луиса Ортега в Twitter.

"Отвергаю осаду у генпрокуратуры. Я осуждаю этот акт произвола", — написала она. Ортега также прикрепила к записи фотографии, на которых изображены более 30 военных у входа в здание.

@lortegadiaz Военные заблокировали здание генпрокуратуры Венесуэлы

Ранее генеральная прокуратура Венесуэлы потребовала отменить начало работы национального учредительного собрания. Также сообщалось, что ведомство открыло расследование по факту возможных подтасовок в ходе выборов в собрание.

Созыв собрания, которое должно заняться разработкой изменений в конституцию страны и систему управления, был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает прошедшие выборы в учредительное собрание, указывая, что его созыв должен был быть осуществлен через референдум.