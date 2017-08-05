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    В мире

    Военные заблокировали здание генпрокуратуры Венесуэлы

    Тема:

    Венесуэла: масштабные протесты и выборы (59)

    (обновлено: )9301
    Ранее генеральная прокуратура Венесуэлы потребовала отменить начало работы национального учредительного собрания, которое должно заняться разработкой изменений в конституцию страны.
    Военные заблокировали здание генпрокуратуры Венесуэлы
    @lortegadiaz

    КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Вход в здание генеральной прокуратуры Венесуэлы в субботу заблокировали военные, сообщила генпрокурор страны Луиса Ортега в Twitter.

    "Отвергаю осаду у генпрокуратуры. Я осуждаю этот акт произвола", — написала она. Ортега также прикрепила к записи фотографии, на которых изображены более 30 военных у входа в здание.

    @lortegadiaz
    Военные заблокировали здание генпрокуратуры Венесуэлы

    Ранее генеральная прокуратура Венесуэлы потребовала отменить начало работы национального учредительного собрания. Также сообщалось, что ведомство открыло расследование по факту возможных подтасовок в ходе выборов в собрание.

    Созыв собрания, которое должно заняться разработкой изменений в конституцию страны и систему управления, был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает прошедшие выборы в учредительное собрание, указывая, что его созыв должен был быть осуществлен через референдум.

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