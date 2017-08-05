Спецпрокурор по РФ запросил у Белого дома документы по делу Флинна - СМИ

КИЕВ, 5 авг – РИА Новости Украина. Спецпрокурор США по расследованию в отношении РФ Роберт Мюллер запросил у Белого дома документы, связанные с экс-советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, сообщает газета New York Times.

Как отмечает издание со ссылкой на близкие к расследованию источники, офис спецпрокурора в течение последних недель также опросил потенциальных свидетелей свидетелей о том, получал ли Флинн оплату от турецкого правительства в последние месяцы президентской кампании Трампа.

Газета отмечает, что хотя спецпрокурор не направлял официальную повестку в связи с расследованием в отношении Флинна, впервые стало известно о запросе соответствующих документов.

Против Флинна ведется расследование о его работе в качестве лоббиста интересов турецкого правительства. Как ранее стало известно, Флинн зарегистрировался в министерстве юстиции США как лоббист в интересах Турции. При этом, как отмечалось, он завершил данную работу до президентских выборов в США в ноябре прошлого года.

Сообщается, что Флинн сотрудничал с датской компанией Inovo BV, принадлежащей турецкому бизнесмену Экиму Алптекину, связанному с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. За консультационные услуги Флинн получил 530 тысяч долларов.

Интерес следователей касается того, имеет ли правительство Турции отношение к этим деньгам и делился ли Флинн, которому принадлежит консультационная компания Flynn Intel Group, вознаграждением с Алпеткиным за пособничество в укрытии источника средств.

Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн в 2012–2014 годах занимал должность начальника Разведывательного управления министерства обороны США (РУМО), а с 20 января по 13 февраля 2017 года был советником по национальной безопасности президента страны. Флинн ушел в отставку на фоне обвинений, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.

По данным СМИ, Флинн является также фигурантом расследования о "вмешательстве России в выборы" и "связях Трампа с Россией" — наличие подобных связей опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. Демократы в палате представителей также обвинили Флинна в том, что тот лоббировал коммерческий проект американских и российских бизнесменов в Саудовской Аравии и при этом не сообщил своему бывшему начальству о поездке на Ближний Восток.

Расследование в отношении президента США Дональда Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, вел директор ФБР Джеймс Коми, пока 9 мая Трамп не отправил его в отставку ввиду "утраты доверия". По словам президента, он никогда не просил Коми закрыть расследование. Впоследствии спецпрокурором по расследованию "вмешательства России" в президентские выборы в США в 2016 году был назначен экс-глава ФБР Мюллер.