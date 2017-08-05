Мощное землетрясение произошло на Филиппинах

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КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло филиппинском острове Минданао, информирует Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Отмечается, что подземные толчки зафиксированы в 00.30 по времени UTC (03.30 по Киеву). Эпицентр располагался в 86 километрах к юго-востоку от города Коронодаль. Очаг землетрясения залегал на глубине 80 километров.

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Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

На днях сообщалось, что в Кривом Роге зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1.