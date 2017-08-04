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    В мире

    Погиб бейсджампер, оправданный по делу о покраске звезды на высотке в Москве

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    Акция руфера Мустанга по покраске в цвета украинского флага звезды на шпиле сталинской высотки случайно совпала с прыжком бейсджамперов, среди которых был Алексей Широкожухов.
    Выкрашенный шпиль высотки на Котельнической набережной в цвета украинского флага. Архивное фото
    RIA News Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. В швейцарских горах погиб российский бейсджампер Алексей Широкожухов, ранее оправданный по делу о покраске в цвета украинского флага звезды на шпиле сталинской высотки. Об этом сообщил его отец Александр Карпухин.

    Руфер Мустанг покоряет очередную высоту в Дубае. Видео
    Канал MustangWanted на Youtube
    Руфер Мустанг покоряет очередную высоту в Дубае

    "Двадцать седьмого июля в горах Швейцарии при выполнении бейс-прыжка погиб мой сын Алексей", — написал он в Twitter.

    Ранее Широкожухов и трое его товарищей были оправданы по делу о покраске в цвета украинского флага звезды на шпиле сталинской высотки в Москве. Четверых парашютистов задержали после прыжка с крыши здания, более года они находились под домашним арестом, однако затем суд вынес им оправдательный приговор, признав, что они не участвовали в вандализме.

    Звезду, по данным следствия, раскрасил украинский руфер Павел Ушевец, известный также как Гриша Мустанг, его акция случайно совпала с прыжком бейсджамперов.

    Бейсджампинг — экстремальный вид парашютного спорта, для занятия которым не требуется самолета либо вертолета. Его история началась в 80-х годах прошлого века, когда парашютисты принялись прыгать с отвесных скал Северной Америки и фьордов Норвегии.

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    В начале 1990-х с появлением специального оборудования новое увлечение стало набирать популярность по всему миру. Минимальная высота объекта, с которой прыгают опытные спортсмены, составляет 50 метров, а максимальная превышает километр.

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