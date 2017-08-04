КНДР через полгода закончит разработку мощной водородной бомбы - СМИ

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. КНДР работает над созданием водородной бомбы, которая может быть во много раз мощнее атомных бомб, сброшенных во время Второй мировой войны на японские города Хиросима и Нагасаки, передает телеканал Fox News со ссылкой на представителя министерства обороны США, пожелавшего остаться неизвестным.

По словам неназванного представителя Пентагона, разработка водородной бомбы в КНДР может быть завершена через полгода — полтора.

Как сообщает телеканал, в начале прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын уже заявлял, что его страна провела испытания водородной бомбы, однако многие эксперты опровергли эту информацию. Водородные бомбы тяжелее, чем стандартные ядерные устройства, поэтому для их использования против США Пхеньяну потребуются более совершенные ракеты, чем те, которые страна испытывала в последнее время, отмечает Fox News.

Сообщается, что КНДР сейчас работает над созданием ракеты KN-08, которая сможет доставить водородную бомбу на большое расстояние. По данным Fox News, данные доступных в интернете симуляторов указываю на то, что порядка 500 тысяч человек могут погибнуть и почти миллион пострадает, если северокорейская водородная бомба сможет достичь Вашингтона. Удар по Нью-Йорку, в свою очередь, может унести жизни более 1,7 миллиона человек.

В КНДР заявили 29 июля о втором успешном пуске ракеты "Хвасон-14". По данным ЦТАК, ракета пролетела 47 минут и 12 секунд, дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота — 3724,9 километра.

Военные Южной Кореи и США полагают, что на этот раз была испытана межконтинентальная баллистическая ракета. По данным российского Минобороны, ракета поднялась на 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил журналистам, что запущенная КНДР на прошлой неделе ракета не была межконтинентальной.