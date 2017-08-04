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    В мире

    Сенат запретил Трампу делать назначения на период каникул

    (обновлено: )27
    Сенат США проведет девять формальных сессий в августе, которые продолжаются по несколько минут, но при этом мешают президенту осуществлять односторонние назначения в отсутствие сената.
    Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Сенат США разошелся в четверг на летние каникулы до сентября, предварительно запретив президентупрезиденту  Дональду Трампу делать крупные назначения в этот период.

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    За данное решение проголосовали все 100 сенаторов. Сенат проведет девять формальных сессий в августе, которые продолжаются по несколько минут, но при этом мешают президенту осуществлять односторонние назначения в отсутствие сената.

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    Президенты США в прошлом неоднократно пользовались правом назначать чиновников, когда конгресс на каникулах. Такого рода межсессионное назначение в отдельных случаях помогало обойти сенат. Одобрение сената требуется президенту для назначения чиновников исполнительной власти по более чем 1,2 тысячи позициям.

    Ранее сообщалось, что Трамп пока не планирует переговоров с Путиным

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