Сенат запретил Трампу делать назначения на период каникул

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Сенат США разошелся в четверг на летние каникулы до сентября, предварительно запретив президентупрезиденту Дональду Трампу делать крупные назначения в этот период.

За данное решение проголосовали все 100 сенаторов. Сенат проведет девять формальных сессий в августе, которые продолжаются по несколько минут, но при этом мешают президенту осуществлять односторонние назначения в отсутствие сената.

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Президенты США в прошлом неоднократно пользовались правом назначать чиновников, когда конгресс на каникулах. Такого рода межсессионное назначение в отдельных случаях помогало обойти сенат. Одобрение сената требуется президенту для назначения чиновников исполнительной власти по более чем 1,2 тысячи позициям.

Ранее сообщалось, что Трамп пока не планирует переговоров с Путиным.