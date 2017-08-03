наверх
03.08.201709:06
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    В США после взрыва газа обрушилась школа, двое погибших

    (обновлено: )4
    По словам начальника пожарной охраны города Миннеаполис Джона Фрутела, число пострадавших в результате обрушения здания школы после взрыва газа составило девять человек.
    В США после взрыва газа обрушилась школа
    CNN

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Число погибших в результате обрушения здания школы в американском Миннеаполисе после взрыва газа увеличилось до двух человек, передает агентство Рейтер.

    Ранее сообщалось, что погиб один человек, еще один числился пропавшим без вести.

    Кроме того, по словам начальника пожарной охраны города Джона Фрутела, число пострадавших составило девять человек.

    Несмотря на каникулы, в учебном заведении находилось много школьников и учителей, которые занимались на летних курсах или посещали спортивные занятия.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Премьер-министр РФ Д. Медведев. Архивное фото
      Санкции США по России ударили по ЕС
      Петр Порошенко и Михаил Саакашвили. Архивное фото
      Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
      Лето в Киеве
      Украина: жара наступает
      Столкновения перед парламентом Венесуэлы в Каракасе
      Венесуэла: масштабные протесты и выборы