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    В мире

    Чиновник Белого дома уволен после эксцентричной записки - СМИ

    (обновлено: )55
    Чиновник написал записку о том, что политический курс главы американского государства президента Дональда Трампа находится под угрозой со стороны внешних и внутренних сил.
    Белый дом. Архивное фото
    flickr.com/HarshLight

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Высокопоставленный чиновник совета национальной безопасности при президенте США уволен после написания эксцентричного заявления о том, что политический курс американского президента Дональда Трампа находится под угрозой со стороны внешних и внутренних сил, включая "глобалистов и исламистов", а также "культурных марксистов", пишет издание Atlantic.

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    Как сообщили изданию источники, Рича Хиггинса уволили 21 июля, спустя несколько месяцев после его вступления в должность главы отдела стратегического планирования ведомства.

    Записка появилась в мае, а через некоторое время попала в руки людей, не работающих в администрации Трампа, как пишет издание, создавая ложный образ команды президента.

    "Глобалисты и исламисты уверены, что для того, чтобы добиться успеха, Америка как идея, как национальная и политическая идентичность должна быть уничтожена" — приводит издание выдержку из заявления Хиггинса. "Исламисты вступят в союз с культурными марксистами… а потом поглотят их", — говорится в записке.

    Кроме того, в записке отмечалось, что разбирательство по поводу "связей Трампа с РФ" также является попыткой подорвать деятельность президента.

    Белый дом пока не прокомментировал ситуацию с увольнением Хиггинса, отмечает издание.

    В последнее время администрацию президента охватила череда увольнений. На прошлой неделе в отставку ушли глава аппарата Белого дома Райнс Прибас и пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер. В понедельник, на 11-й день после своего назначения, был уволен директор Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи.

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