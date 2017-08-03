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    Гражданам США дали меньше месяца на то, чтобы выехать из КНДР

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (458)

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    Лица, находящиеся в настоящее время в КНДР по паспорту США, должны покинуть страну до того, как ограничение на поездки вступит в силу в пятницу, 1 сентября 2017 года.
    Флаг КНДР
    REUTERS KCNA

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. Граждане США, находящиеся в КНДР, должны покинуть страну до 1 сентября, говорится в заявлении Госдепа США, поступившем в распоряжение РИА Новости.

    Флаг КНДР
    REUTERS KCNA
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    Ранее было объявлено о запрете на поездки американцев в КНДР с 1 сентября 2017 года в связи с "серьезным риском ареста и длительного содержания под стражей".

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    "Лица, находящиеся в настоящее время в Северной Корее по паспорту США, должны покинуть Северную Корею до того, как ограничение на поездки вступит в силу в пятницу, 1 сентября 2017 года", — сообщили в госдепе.

    Госдеп США также объявил, что паспорта граждан США больше не будут действовать при поездках в КНДР или для транзита через эту страну. Запрет, который может быть продлен или, наоборот, сокращен, пока будет действовать один год.

    Исключение сделано лишь для поездок журналистов и сотрудников гуманитарных организаций, а также для случаев "в интересах национальной безопасности" США.

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    Ранее СМИ сообщали, что запрет был введен после смерти американского студента Отто Уормбиера, отбывшего 17-месячное заключение в северокорейской тюрьме. Студент из университета Виргинии Отто Уормбиер был возвращен на родину в состоянии комы после длительного заключения в КНДР. Американец был осужден в Северной Корее на 15 лет заключения за попытку украсть и вывезти из Пхеньяна политический плакат. Он умер через несколько дней после возвращения в США.

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