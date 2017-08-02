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    В мире

    Город в США полностью эвакуируют после схода с рельсов поезда с химикатами

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    По информации представителя железнодорожной компании CSX Роба Дулитла, по меньшей мере 32 вагона поезда сошли с рельсов, из двух вагонов, перевозивших нефтяной газ и расплавленную серу, произошла утечка, возник пожар.
    Полицейский эскорт сопровождает скорую в США. Архивное фото
    Associated Press Mike Groll

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Власти эвакуируют всех жителей городка Хайндмэн, штат Пенсильвания, после того, как в населенном пункте частично сошел с рельсов грузовой поезд с опасными химикатами, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Появилось видео эвакуации пассажиров из застрявшего в тоннеле поезда в метро Киева
    Канал BeNata на youtube
    Кадры эвакуации пассажиров из застрявшего поезда в метро Киева

    Инцидент произошел около 5 утра по местному времени (12.00 по Киеву). Как сообщил представитель железнодорожной компании CSX Роб Дулитл, по меньшей мере 32 вагона направлявшегося из Чикаго в штат Нью-Йорк поезда сошли с рельсов. По его словам, из двух вагонов, перевозивших нефтяной газ и расплавленную серу, произошла утечка, возник пожар.

    Власти выпустили постановление об эвакуации всех местных жителей, проживающих в радиусе мили (1,6 километра) от места происшествия. В эту область входит вся территория городка Хайндмэн с населением около 900 человек. Как заявил губернатор штата Том Вольф, специалисты проводят необходимые исследования, чтобы установить возможное влияние происшествия на здоровье людей. Данных о пострадавших не поступало.

    Ранее сообщалось, что по меньшей мере 48 человек пострадали в результате ЧП с пригородным поездом в Барселоне. Как пишут испанские СМИ, инцидент произошел в пятницу утром на железнодорожной станции Французский вокзал.

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