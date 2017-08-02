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    Американский бизнес может пострадать из-за закона о санкциях - Трамп

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    Санкции США по России ударили по ЕС (467)

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    Как заявил Дональд Трамп, Администрация ожидает, что конгресс не будет использовать "этот неудачный закон". Он добавил, что подписанный им законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР может негативно сказаться на американском бизнесе.
    Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп считает, что подписанный им законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР может негативно сказаться на американском бизнесе, друзьях и союзниках США.

    Петр Порошенко и Дональд Трамп. Архивное фото
    NICHOLAS KAMM / AFP
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    "Моя администрация ожидает, что конгресс не будет использовать этот неудачный закон.., чтобы помешать нашим усилиям по борьбе с любыми нежелательными последствиями закона для американского бизнеса, для наших друзей и союзников", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Трампа.

    Сенат США 27 июля принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Во вторник, 25 июля, палата представителей конгресса США приняла закон об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. Документ после принятия в сенате предстоит подписать президенту. Закон, в частности, предполагает сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями.

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