Американский бизнес может пострадать из-за закона о санкциях - Трамп

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп считает, что подписанный им законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР может негативно сказаться на американском бизнесе, друзьях и союзниках США.

"Моя администрация ожидает, что конгресс не будет использовать этот неудачный закон.., чтобы помешать нашим усилиям по борьбе с любыми нежелательными последствиями закона для американского бизнеса, для наших друзей и союзников", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Трампа.

Сенат США 27 июля принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Во вторник, 25 июля, палата представителей конгресса США приняла закон об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. Документ после принятия в сенате предстоит подписать президенту. Закон, в частности, предполагает сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями.