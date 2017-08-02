В Польше за подделку банковских карт будут судить двух украинцев

MARVIN RECINOS/AFP

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Двое украинцев и двое поляков входили в преступную группировку в Польше, которая занималась подделкой банковских карт, сообщает "Польское радио".

"Одиннадцатого июля гданьская прокуратура направила в суд обвинительный акт по четырем мужчинам, задержанным Агентством внутренней безопасности. Их обвинили в подделке банковских платежных карточек, а одного — также в незаконном владении оружием и наркотиками. Поддельные карточки должны были использоваться для получения финансовой выгоды", — цитирует радио координатора спецслужб Станислава Жарина.

По данным СМИ, летом минувшего года сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали трех членов группировки. При обыске их авто были обнаружены платежные карты без каких-либо знаков, только с немецкой и российской маркировкой, а также с магнитной лентой. Также был изъят ноутбук с программным обеспечением для считывания и ввода данных на платежные карты и устройства для скимминга (инструмент для считывания, например, магнитной дорожки платежной карты).

Позднее был задержан четвертый фигурант дела, в квартире которого обнаружили оружие и наркотические вещества.

Отмечается, что первым троим задержанным грозит от пяти до 25 лет лишения свободы.

Напомним, после того как 27 июня Украину атаковал вирус Petya A, парализовавший работу многих коммерческих и государственных предприятий, активизировались карточные мошенники, которые рассылают СМС от имени банков в надежде заполучить данные по карточке и снять наличность.