Полячка случайно перерезала себе шею, собирая грибы

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Жительница польской гмины Стары-Замость случайно перерезала себе аорту на шее во время сбора грибов, передает Polsat.

По данным телеканала, 59-летняя женщина 24 июля в одиночку отправилась собирать грибы в лес. Спустя несколько часов она позвонила родственникам и сообщила, что скоро вернется. А уже спустя несколько минут она сообщила сотрудникам скорой помощи, что, находясь в лесу, случайно ранила себя ножом в шею. Диспетчер пыталась выяснить, где конкретно находится пострадавшая, однако связь прервалась — вероятнее всего, она потеряла сознание.

На место событий была направлена карета скорой помощи и полиция, после недолгих поисков раненую женщину обнаружили в лесу в 400 метрах от дороги. Несмотря на попытки реанимации, спасти ее не удалось.

По данным районной прокуратуры, пострадавшая женщина скончалась очень быстро — вероятно, в течение нескольких минут. В настоящее время проводится расследование инцидента, причастность к гибели женщины третьих лиц исключена.

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