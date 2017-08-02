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    Стало известно, о чем будут говорить Тиллерсон и Лавров в Маниле

    (обновлено: )32701
    По информации дипломатического источника, глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон намерены обсудить Сирию.
    Встреча министра иностранных дел РФ С. Лаврова и госсекретаря США Р. Тиллерсона. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече в Маниле в выходные обсудят Сирию, заявил РИА Новости дипломатический источник.

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    "Конечно, эта тема будет рассматриваться", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, будут ли министры в ходе встречи обсуждать Сирию.

    Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил РИА Новости, что Москва прорабатывает встречу Лаврова и Тиллерсона "на полях" мероприятий министерского форума АСЕАН в Маниле. Госсекретарь США, в свою очередь, заявил, что намерен встретиться с российским коллегой в Маниле в конце недели.

    Ранее сообщалось о телефонной беседе двух дипломатов. 

    Телефонный разговор Лаврова и Тиллерсона состоялся вскоре после того, как президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссий США в РФ будет таким же, как и персонал российских дипмиссий в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность.

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    Кроме того, РФ с 1 августа приостанавливает использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. Соответствующие ноты были вручены главе американской дипмиссии Джону Теффту. Данные меры стали ответом на антироссийскую политику и разрабатываемые новые антироссийские санкции со стороны США.

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