Террористов в Париже финансировали за счет социальных пособий – СМИ

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Члены террористических групп, совершивших теракты в Париже и Брюсселе, пользовались финансовой поддержкой со стороны представителей сочувствующих слоев населения, которые, в частности, использовали для этого средства социальных выплат, сообщила в среду газета Libre Belgique со ссылкой на данные бельгийской службы обработки финансовой информации (CTIF).

"При том, что "Исламское государство" (террористическая группировка) оказало финансовую поддержку (террористам), большая часть средств поступила не от ИГ", — пишет издание. Согласно данным CTIF, финансирование не носило организованного характера — значительная часть средств, перечислявшихся на счета лиц – участников терактов, происходила из зарплат, пособий по безработице или других социальных выплат, отмечает Libre Belgique. При этом активно осуществлялось финансирование наличными, вероятно, полученными от торговли наркотиками и другой преступной деятельности, что затрудняет установление источников финансовой поддержки террористов, говорится в докладе CTIF.

Бельгийские и французские полицейские организовали 15 марта 2016 года совместный антитеррористический рейд в брюссельской коммуне Форе по делу о терактах в Париже 13 ноября 2015 года. Когда они прибыли на одну из квартир для проведения обыска, находившиеся в жилом помещении люди открыли стрельбу, ранив троих стражей порядка. В перестрелке был смертельно ранен один из подозреваемых — Мохамед Белькаид. В квартире также находились Салах Абдеслам и его предполагаемый сообщник Амин Шукри (настоящее имя — Софиан А.). Им удалось скрыться, но полиция задержала их 18 марта 2016 года в брюссельской коммуне Моленбек.

Считается, что действия следственных органов, вышедших на след террористов, побудили брюссельскую ячейку ускорить исполнение терактов в столице Бельгии.

Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.

В результате терактов в Брюсселе 22 марта 2016 года погибли 32 человека, более 300 получили ранения.