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    Террористов в Париже финансировали за счет социальных пособий – СМИ

    (обновлено: )57
    По информации СМИ, большая часть средств, перечислявшихся на счета лиц – участников терактов, происходила из зарплат, пособий по безработице или других социальных выплат.
    Ситуация в Париже после серии терактов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Члены террористических групп, совершивших теракты в Париже и Брюсселе, пользовались финансовой поддержкой со стороны представителей сочувствующих слоев населения, которые, в частности, использовали для этого средства социальных выплат, сообщила в среду газета Libre Belgique со ссылкой на данные бельгийской службы обработки финансовой информации (CTIF).

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    "При том, что "Исламское государство" (террористическая группировка) оказало финансовую поддержку (террористам), большая часть средств поступила не от ИГ", — пишет издание. Согласно данным CTIF, финансирование не носило организованного характера — значительная часть средств, перечислявшихся на счета лиц – участников терактов, происходила из зарплат, пособий по безработице или других социальных выплат, отмечает Libre Belgique. При этом активно осуществлялось финансирование наличными, вероятно, полученными от торговли наркотиками и другой преступной деятельности, что затрудняет установление источников финансовой поддержки террористов, говорится в докладе CTIF.

    Бельгийские и французские полицейские организовали 15 марта 2016 года совместный антитеррористический рейд в брюссельской коммуне Форе по делу о терактах в Париже 13 ноября 2015 года. Когда они прибыли на одну из квартир для проведения обыска, находившиеся в жилом помещении люди открыли стрельбу, ранив троих стражей порядка. В перестрелке был смертельно ранен один из подозреваемых — Мохамед Белькаид. В квартире также находились Салах Абдеслам и его предполагаемый сообщник Амин Шукри (настоящее имя — Софиан А.). Им удалось скрыться, но полиция задержала их 18 марта 2016 года в брюссельской коммуне Моленбек.

    Считается, что действия следственных органов, вышедших на след террористов, побудили брюссельскую ячейку ускорить исполнение терактов в столице Бельгии.

    Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.

    В результате терактов в Брюсселе 22 марта 2016 года погибли 32 человека, более 300 получили ранения.

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