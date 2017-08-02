Стало известно о скорой встрече Тиллерсона и Лаврова

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров и увидятся на полях министерского совещания Восточноазиатского саммита, сообщил РИА Новости источник в МИД России

"В предстоящие выходные в столице Филиппин министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует принять участие в мероприятиях по линии АСЕАН, а также в министерском совещании Восточноазиатского саммита, в которых, как сообщается, будет принимать участие и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Министры увидятся", — говорится в сообщении.

Читайте также: Уголь из США – итог большой политической игры

Ранее сообщалось о телефонной беседе двух дипломатов.

Телефонный разговор Лаврова и Тиллерсона состоялся вскоре после того, как президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссий США в РФ будет таким же, как и персонал российских дипмиссий в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность.

Читайте также: Посольство США и Верховный Суд Украины. Кого выберет Порошенко?

Кроме того, РФ с 1 августа приостанавливает использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. Соответствующие ноты были вручены главе американской дипмиссии Джону Теффту. Данные меры стали ответом на антироссийскую политику и разрабатываемые новые антироссийские санкции со стороны США.