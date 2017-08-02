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    Стало известно о скорой встрече Тиллерсона и Лаврова

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    Санкции США по России ударили по ЕС (462)

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    В предстоящие выходные в столице Филиппин министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует принять участие в мероприятиях по линии АСЕАН. Там он встретиться с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
    Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров и увидятся на полях министерского совещания Восточноазиатского саммита, сообщил РИА Новости источник в МИД России

    Флаги США и России. Архивное фото
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк
    РФ и США: на пороге санкционной войны

    "В предстоящие выходные в столице Филиппин министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует принять участие в мероприятиях по линии АСЕАН, а также в министерском совещании Восточноазиатского саммита, в которых, как сообщается, будет принимать участие и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Министры увидятся", — говорится в сообщении.

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    Ранее сообщалось о телефонной беседе двух дипломатов. 

    Телефонный разговор Лаврова и Тиллерсона состоялся вскоре после того, как президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссий США в РФ будет таким же, как и персонал российских дипмиссий в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность.

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    Кроме того, РФ с 1 августа приостанавливает использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. Соответствующие ноты были вручены главе американской дипмиссии Джону Теффту. Данные меры стали ответом на антироссийскую политику и разрабатываемые новые антироссийские санкции со стороны США.

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