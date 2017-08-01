Трамп готов к военному решению проблемы КНДР - сенатор

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Влиятельный американский сенатор Линдси Грэм утверждает, что президент США Дональд Трамп готов к военному решению вопроса о северокорейской ядерной программе.

"Есть военный вариант: уничтожить программу Северной Кореи и саму Северную Корею… Дело откладывали 20 лет. Если они продолжат попытки ударить по Америке с помощью межконтинентальной ракеты, будет война с Северной Кореей из-за ракетной программы", — сказал Грэм в эфире NBC, описывая свои разговоры с Трампом. "Он (Трамп — Ред.) говорил мне это. Я ему верю", — добавил Грэм.

По словам сенатора, он лично предпочитает мирный сценарий, но США не позволят КНДР получить ядерное оружие и средства его доставки.

Ранее Северная Корея провела очередной пуск баллистической ракеты из провинции Чагандо в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньян провел впервые.

Затем КНДР заявила о втором успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". По данным ЦТАК, ракета пролетела 47 минут и 12 секунд. Отмечается, что дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота полета — 3724,9 километра.

Южнокорейские военные полагают, что на этот раз испытана, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета. В США также считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету. По данным российского оборонного ведомства, ракета поднялась на высоту 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря.

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В воскресенье Япония и США провели совместные учения авиации в связи с очередным пуском ракеты КНДР. В маневрах приняли участие два американских стратегических бомбардировщика B-1 и два истребителя японских сил самообороны F2. Они пролетели от западной части острова Кюсю на юго-западе Японии до воздушного пространства в районе Корейского полуострова в пределах зоны ПВО Японии. Американские самолеты продолжили полет, в ходе которого к ним присоединились ВВС Южной Кореи.