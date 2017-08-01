Украина и ЕС наращивают блокаду в отношении Тирасполя - премьер ПМР

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Молдавия, Украина и Европейский Союз наращивают блокадные действия в отношении Приднестровья вместо налаживания диалога, заявил председатель правительства Приднестровья Александр Мартынов.

"Несмотря на все предложения Приднестровья, несмотря на все предложения РФ, работа в формате 5+2 не возобновляется, то есть Приднестровье сегодня не может в нормальных рамках нормального переговорного процесса обозначить вопросы и начать их обсуждение. От этого диалога, к сожалению, Республика Молдова, Украина и Европейский союз на сегодняшний день уклоняются. Вместо начала диалога сегодня мы видим наращивание блокадных действий в отношении Приднестровья", — заявил он на пресс-конференции.

"Что касается внешней политики и действия блокадных мер, то сегодня и президент Приднестровья, и правительство занимаются целым комплексом мер, для того чтобы эти блокадные явления и влияния на республику минимизировать", — сказал Мартынов, особо отметив помощь России республике.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Молдавии Павел Филип официально открыли совместный украинско-молдавский пограничный пункт пропуска "Кучурган".

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.