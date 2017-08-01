Стрельба на кладбище в Армении: погибли четыре человека

КИЕВ, 1 авг – РИА Новости Украина. Число погибших в результате стрельбы на кладбище в селе Шамирам в Армении достигло четырех, один из пострадавших скончался в больнице, еще семеро госпитализированы, сообщили во вторник в пресс-службе Минздрава страны.

Во вторник мужчина расстрелял из охотничьего карабина "Сайга" людей, собравшихся на кладбище села Шамирам Арагацотнской области (в 50 километрах от Еревана). Полиции удалось установить личность стрелявшего. Согласно предварительным данным, преступление совершено на бытовой почве. Принимаются меры для обнаружения подозреваемого. Ранее полиция заявила о трех погибших и пяти раненых.

"В результате стрельбы огнестрельные ранения получили 11 человек – трое погибли на месте, восемь ранены. Двоих пострадавших местные жители доставили в ереванский медцентр "Армения", где один из них скончался во время операции, состояние второго стабильное", — говорится в сообщении.

По информации Минздрава, остальные шестеро раненых были доставлены в медицинский центр города Аштарак, где им была оказана необходимая помощь. Состояние пятерых пострадавших оценивается как средней тяжести, шестого – тяжелое. Троих из них позднее перевезли в ереванский медцентр "Асхик", где врачи прооперировали тяжелораненого.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области в городе Коростень произошла стрельба, есть пострадавший.