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    В мире

    В квартиру в Швеции бросили взрывное устройство

    (обновлено: )53
    Как сообщается, о взрыве стало известно сразу же после двух ночи. Больше всего пострадали окна с внешней стороны, так как устройство бросили с улицы. В квартире находилась женщина и трое маленьких детей.
    Полиция Швеции. Архивное фото
    TT News Agency/Noella Johansson

    КИЕВ, 1 авг – РИА Новости Украина. Неизвестный бросил взрывное устройство в квартиру жилого дома в городе Мальмё на юге Швеции в ночь на вторник, раненых нет, сообщает городская полиция.

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    "Неизвестный пока предмет взорвался в квартире на улице Кантатгатан в Мальмё. Никто не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб", — говорится в сообщении для прессы.

    О взрыве стало известно сразу же после двух ночи. Больше всего пострадали окна с внешней стороны, так как устройство бросили с улицы. В квартире находилась женщина и трое маленьких детей.

    "Нет ничего того, что бы говорило о брошенной ручной гранате, скорее это могло быть некое пиротехническое устройство, которое иногда зажигают на футбольных матчах", — пояснил шведскому телевидению SVT представитель местной полиции Матс Аттин.

    За последнюю неделю для Мальмё это уже четвертый по счету взрыв – один был устроен в жилом доме, другой – в одном из городских парковочных гаражей и после третьего взорвалась машина. Не сообщается, имеется ли между этими инцидентами какая-либо связь.

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