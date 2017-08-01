В квартиру в Швеции бросили взрывное устройство

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КИЕВ, 1 авг – РИА Новости Украина. Неизвестный бросил взрывное устройство в квартиру жилого дома в городе Мальмё на юге Швеции в ночь на вторник, раненых нет, сообщает городская полиция.

"Неизвестный пока предмет взорвался в квартире на улице Кантатгатан в Мальмё. Никто не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб", — говорится в сообщении для прессы.

О взрыве стало известно сразу же после двух ночи. Больше всего пострадали окна с внешней стороны, так как устройство бросили с улицы. В квартире находилась женщина и трое маленьких детей.

"Нет ничего того, что бы говорило о брошенной ручной гранате, скорее это могло быть некое пиротехническое устройство, которое иногда зажигают на футбольных матчах", — пояснил шведскому телевидению SVT представитель местной полиции Матс Аттин.

За последнюю неделю для Мальмё это уже четвертый по счету взрыв – один был устроен в жилом доме, другой – в одном из городских парковочных гаражей и после третьего взорвалась машина. Не сообщается, имеется ли между этими инцидентами какая-либо связь.