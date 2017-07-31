WikiLeaks опубликовал тысячи писем из переписки штаба Макрона

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Сайт WikiLeaks опубликовал более 21 тысячи электронных писем из переписки предвыборного штаба Эммануэля Макрона в его бытность кандидатом на пост президента Франции. Отмечается, что речь идет о документах, подлинность которых была установлена.

Ранее WikiLeaks сообщал о крупной утечке электронных писем штаба Макрона, датированных периодом до 24 апреля 2017 года, и составляющих около девяти гигабайт в целом.

"В качестве контекста мы предоставляем полный архив из более 71,8 тысячи писем, включающих около 26,5 тысячи вложений от порядка пяти тысяч отправителей", — говорится в заявлении.

Сайт со ссылкой на метод статистического выборочного контроля полагает, что подавляющее большинство еще не верифицированных писем также являются аутентичными.

В начале июня глава французского Национального агентства безопасности информационных систем (ANSSI) Гийом Пупар заявил, что в хакерских атаках на предвыборный штаб Макрона не обнаружено следов хакеров из РФ. По словам Пупара, хакерская атака была "настолько лишена специфики и была такой простой, что совершить ее мог практически кто угодно". Он отметил, что такая простота "говорит о том, что можно представить, что атаку мог осуществить один человек".