Названа дата окончания свободного передвижения между Британией и ЕС

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Свободное передвижение людей между Великобританией и Европейским Союзом завершится в марте 2019 года, когда Великобритания покинет блок. Об этом заявила премьер-министр Тереза ​​Мэй в понедельник, передает Euronews.

На прошлой неделе британский министр финансов Филипп Хэммонд заявил, что не должно быть немедленных изменений в иммиграционных правилах, когда Британия покидает блок.

"Свободное движение закончится в марте 2019", — заявил представитель Мэй журналистам, добавив, что правительство уже изложило некоторые детали, включая предложения по правам граждан ЕС после Brexit.

По его словам, передвижение между Великобританией и ЕС не останется свободным, а элементы новой иммиграционной системы будут представлены своевременно.

Пресс-секретарь заявил также, что позиция правительства по плану Brexit остается такой, которую выразила Мэй в январе.

Ранее сообщалось, что первый раунд переговоров Великобритании и Евросоюза по ключевым аспектам процесса выхода из евроблока "не принес прогресса". Стороны не смогли достигнуть компромисса в вопросах прав граждан ЕС и Великобритании на территории друг друга и в том будет ли Лондон платить компенсацию за выход из блока. Такое заявление сделал на пресс-конференции по итогам четырехдневных дискуссий в Брюсселе глава делегации Евросоюза Мишель Барнье.