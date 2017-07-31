наверх
31.07.201717:19
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Названа дата окончания свободного передвижения между Британией и ЕС

    Тема:

    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit (513)

    (обновлено: )16110
    Согласно информации, передвижение между Великобританией и ЕС не останется свободным, а элементы новой иммиграционной системы будут представлены своевременно.
    Флаги ЕС и Великобритании
    twitter.com/ImperioMundial

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Свободное передвижение людей между Великобританией и Европейским Союзом завершится в марте 2019 года, когда Великобритания покинет блок. Об этом заявила премьер-министр Тереза ​​Мэй в понедельник, передает Euronews.

    Флаг Великобритании
    AFP PHOTO/Ishara S. KODIKARA
    Великобритания обнародовала "Билль об отмене" законов ЕС после Brexit

    На прошлой неделе британский министр финансов Филипп Хэммонд заявил, что не должно быть немедленных изменений в иммиграционных правилах, когда Британия покидает блок.

    "Свободное движение закончится в марте 2019", — заявил представитель Мэй журналистам, добавив, что правительство уже изложило некоторые детали, включая предложения по правам граждан ЕС после Brexit.

    По его словам, передвижение между Великобританией и ЕС не останется свободным, а элементы новой иммиграционной системы будут представлены своевременно.

    Пресс-секретарь заявил также, что позиция правительства по плану Brexit остается такой, которую выразила Мэй в январе.

    Ранее сообщалось, что первый раунд переговоров Великобритании и Евросоюза по ключевым аспектам процесса выхода из евроблока "не принес прогресса". Стороны не смогли достигнуть компромисса в вопросах прав граждан ЕС и Великобритании на территории друг друга и в том будет ли Лондон платить компенсацию за выход из блока. Такое заявление сделал на пресс-конференции по итогам четырехдневных дискуссий в Брюсселе глава делегации Евросоюза Мишель Барнье.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Непогода в Украине
    Удар стихии в Украине: ураганы, ливни, пожары
    Города России. Москва
    Санкции США по России ударили по ЕС
    Столкновения возле парламента Венесуэлы
    Венесуэла: масштабные протесты и выборы