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    Советники Трампа "за кулисами" готовят санкции против Китая - СМИ

    Тема:

    Запуск баллистической ракеты КНДР (57)

    (обновлено: )41311
    По данным СМИ, помощники президента США обсудят меры против Китая в понедельник, а окончательное решение по ним может быть уже принято в течение текущей недели. Они вызваны недовольством Трампа в отношении ситуации с КНДР.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Высокопоставленные советники президента США Дональда Трампа "за кулисами" пытаются разработать экономические меры против Китая, сообщает издание Politico со ссылкой на двух чиновников в администрации США.

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    Эти меры призваны "наказать" Китай, отмечает издание, также указывая на недовольство Трампа в отношении ситуации с КНДР и бездействия Пекина по этому вопросу.

    Согласно сообщению, помощники Трампа проводили встречи в течение недели, во время которых обсуждали возможные экономические меры. Источники сообщили изданию, что советники Трампа обсудят меры против Китая в понедельник, а окончательное решение по ним может быть уже принято в течение текущей недели.

    Среди рассматриваемых мер, по словам чиновников, есть торговые ограничения, а также экономические санкции. В то же время чиновники подчеркнули, что пока рано говорить, какое решение примет сам президент.

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    Ранее Трамп в своем микроблоге в Twitter написал, что разочарован в Китае, поскольку Пекин ничего не сделал по решению проблемы КНДР. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли также призвала Пекин начать предпринимать действия в отношении Пхеньяна.

    Дональд Трамп/Twitter, 30 июля 2017

    Как рассказал изданию советник из Белого дома, недовольство Трампа ракетным испытанием КНДР и ощущение того, что Китай не оказывает помощь по решению проблемы КНДР, увеличивают шансы на том, что американский президент будет действовать.

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    Последнее ракетное испытание КНДР провела в ночь на субботу. Северная Корея утверждает, что ракета была межконтинентальной и преодолела над Японским морем расстояние в 988 километров за 47 минут и 12 секунд, достигнув максимальной высоты траектории в 3724,9 километра.

    Япония сообщила, что ракета упала в пределах ее исключительной экономической зоны. В небе над Хоккайдо была заснята светящаяся точка на ночном небе, падающая в море.

    Предполагается, что ракета упала всего в 170 километрах от Хоккайдо, заявил Ким Ён У.

    Вместе с тем, по данным российского оборонного ведомства, ракета КНДР на этот раз поднялась на высоту всего 681 километр и пролетела расстояние в 732 километра, упав в центральной части Японского моря.

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