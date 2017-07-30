В пригороде Парижа напали на женщину-депутата из движения Макрона

КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. Неизвестный напал на депутата движения президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, Республика" Лорьян Росси в пригороде Парижа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.

По данным агентства, инцидент произошел утром в воскресенье, когда депутат от департамента О-де-Сен раздавала листовки на рынке в городе Банье.

По словам Росси, мужчина был враждебно настроен против политики правительства и парламентского большинства, но, тем не менее, он не был агрессивным с самого начала. По ее словам, мужчина выступил с обвинениями в отношении депутатов "Вперед, Республика", а также раскритиковал позицию СМИ, которые освещают ситуацию в стране в пользу Макрона.

"Я начала отвечать ему, но у меня не было времени закончить. Он нанес мне сильный удар кулаком в правый висок и затем сбежал", — заявила Росси. По данным источника, нападавший был задержан практически сразу, в настоящее время он находится под стражей. Депутат подала официальную жалобу.

"Моя полная поддержка Лорьян Росси, на которую напали потому, что она отстаивала свои убеждения. Уважать депутатов — это означает уважать Республику", — прокомментировал инцидент в своем Twitter Макрон.

Во Франции 18 июня состоялся второй тур выборов депутатов Национального собрания. По итогам голосования, кандидаты от движения президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика" получили 308 из 577 мест в нижней палате, еще 42 мандата завоевали представители союзной партии MoDem ("Демократическое движение"). Социалистическая партия получила лишь 30 депутатских мандатов.