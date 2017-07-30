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    В американской Аризоне умерли дети, оставленные в машинах на жаре

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    Как пишет местное издание, отец одного из детей забыл, что оставил в ребенка в машине. Годовалый младенец пробыл в машине несколько часов на жаре, после чего скончался. За последние сутки это уже второй аналогичный случай.
    Полицейский эскорт сопровождает скорую в США. Архивное фото
    Associated Press Mike Groll

    КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. Двое детей, оставленных родственниками в машинах во время жары, скончались в американском штате Аризона, сообщает издание Arizona Republic со ссылкой на полицию.

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    Как пишет издание, отец одного из детей забыл, что оставил в ребенка в машине. Годовалый младенец пробыл в машине несколько часов на жаре, после чего скончался.

    Отмечается, что за последние сутки это уже второй аналогичный случай. Ранее 7-месячный мальчик умер, после того как был забыт на четыре часа в раскаленной машине. По данным полиции, в тот момент за ребенком присматривали бабушки и дедушки.

    Представитель полиции предупредила родителей о необходимости проверять перед уходом детские кресла во избежание подобных трагедий.

    Ранее сообщалось, что шесть человек погибли, почти 6,37 тысячи человек были госпитализированы за неделю из-за жары, установившейся на значительной территории Японии.

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