В американской Аризоне умерли дети, оставленные в машинах на жаре

КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. Двое детей, оставленных родственниками в машинах во время жары, скончались в американском штате Аризона, сообщает издание Arizona Republic со ссылкой на полицию.

Как пишет издание, отец одного из детей забыл, что оставил в ребенка в машине. Годовалый младенец пробыл в машине несколько часов на жаре, после чего скончался.

Отмечается, что за последние сутки это уже второй аналогичный случай. Ранее 7-месячный мальчик умер, после того как был забыт на четыре часа в раскаленной машине. По данным полиции, в тот момент за ребенком присматривали бабушки и дедушки.

Представитель полиции предупредила родителей о необходимости проверять перед уходом детские кресла во избежание подобных трагедий.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли, почти 6,37 тысячи человек были госпитализированы за неделю из-за жары, установившейся на значительной территории Японии.