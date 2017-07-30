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    В мире

    Арабские страны выдвинули Катару требование для диалога

    Тема:

    Дипломатическая блокада Катара (66)

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    Глава внешнеполитического ведомства Бахрейна сообщил, что блокирующие Катар страны готовы к диалогу с властями этой страны, если они подтвердят прекращение поддержки терроризма.
    Флаг Катара. Архивное фото
    nationalpedia.com

    КИЕВ, 30 июл — РИА новости Украина, Маргарита Кислова. Страны, блокирующие Катар (Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет), готовы к диалогу с ним, если катарские власти подтвердят прекращение поддержки терроризма, заявил на совместной пресс-конференции в столице Бахрейна Манаме глава МИД этой страны Халед бен Ахмед Аль Халифа.

    Флаг Катара
    flickr.com/Isabell Schulz
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    "Мы выражаем готовность к диалогу с Катаром, если он подтвердит прекращение поддержки терроризма", — сказал он.

    Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта. Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей.

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    Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

    Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.

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