Премьер Австралии объявил о срыве заговора по взрыву самолета

КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл сообщил о раскрытии террористического заговора по уничтожению самолета, передает агентство Франс Пресс.

"Я могу доложить, что прошлой ночью прошла крупная антитеррористическая операция по срыву террористического заговора, целью которого было крушение самолета", — рассказал он журналистам.

По информации политика, в ходе рейдов в Сиднее были задержаны четыре человека. Во всех аэропортах Австралии были введены дополнительные меры безопасности, добавил он. По словам Тернбулла, сценарий возможной атаки вряд ли был спланирован террористом-одиночкой.

Уточняется, что злоумышленники планировали взорвать самолет с помощью самодельного устройства. При этом точной информации от властей о том, международный или внутренний рейс был предполагаемой целью теракта, пока нет. Между тем, издание Daily Telegraph пишет, что террористы планировали атаку именно на внутреннем рейсе.

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Как сообщил комиссар полиции Эндрю Колвин, задержанные мужчины предположительно связаны с заговором, "мотивированным исламизмом". Он добавил, что правоохранители пока не располагают "большим количеством данных о конкретной атаке, месте, дате и времени", а расследование, скорее всего, будет "долгим и медленным".

В начале июля страны G20 в совместном заявлении призвали перекрыть все альтернативные источники финансирования терроризма, в том числе разорвать связи в случае их наличия между терроризмом и транснациональной организованной преступностью.