Персидский залив. Иранский генерал предупредил США о "тяжелых последствиях"

КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Действия американских моряков в Персидском заливе могут обернуться Вашингтону "тяжелыми последствиями", заявил заместитель командующего иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по политическим вопросам Расул Санаи Рад.

Заявление иранского военного стало реакцией на два инцидента, произошедших в Персидском заливе в течение последней недели с участием американских и иранских моряков.

"Действия американцев, которые они предпринимают без учета ситуации в регионе, представляют собой непрофессиональное поведение, которое может обернуться тяжелыми последствия для них и всего региона", — заявил Санаи Рад в интервью агентству Tasnim.

Санаи Рад отметил, что существует несколько возможных объяснений действию американских моряков в Персидском заливе. По его словам, подобные шаги могут быть своевольными действиями одного человека, еще один возможный вариант — это то, что американцы демонстрацией силы проверяют, как Иран себя поведет.

Один из инцидентов, как сообщало агентство Рейтер, произошел во вторник, когда корабль ВМС США открыл предупредительный огонь после приближения иранского судна.

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Затем КСИР сообщил, что в пятницу американский авианосец "Нимиц" и сопровождавшее его судно запустили вертолет, который приблизился к ракетным катерам Ирана. В КСИР отметили, что американские моряки также сделали предупредительные выстрелы сигнальными ракетами.

Иранские военные, согласно заявлению КСИР, никак на эти "провокационные" действия не отреагировали и продолжили нести дежурство после того, как американские корабли покинули район.