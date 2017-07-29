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    Почти 500 метров. В Швейцарии открыли самый длинный в мире висячий мост

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    Мост имени Чарльза Куонена находится на высоте около 80 метров над землей и соединяет населенные пункты Грэхен и Церматт. Его длина составляет 494 метров.
    Cамый длинный в мире висячий мост в Швейцарии
    KEYSTONE Video/скриншот видео

    КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Висячий мост для пешеходов длиной почти 500 метров открылся в швейцарском кантоне Вале, побив мировой рекорд, пишет портал 20 Minuten.

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    Мост имени Чарльза Куонена (назван в честь одного из спонсоров строительства) находится на высоте около 80 метров над землей и соединяет населенные пункты Грэхен и Церматт. Длина моста составляет 494 метров, ширина – 65 сантиметров.

    Сообщается, что на строительства моста было потрачено около 730 тысяч швейцарских франков (около 750 тысяч долларов). Первые пешеходы смогли воспользоваться конструкцией в субботу.

    В прошлом году в Китае официально открылся самый высокий мост в мире. Он получил имя "Бэйпаньцзян" и соединяет над рекой Ничжу провинции Юннань и Гуйчжоу. Высота конструкций над землёй — 565 метров, длина моста — 1341 м.

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