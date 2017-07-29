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    Иванка Трамп провела неофициальную встречу с генсеком ООН

    (обновлено: )67
    Как сообщил чиновник в Белом доме, Иванка Трамп и генсек ООН обсудили "вопросы, представляющие общий интерес". Из совместный обед прошел после запуска Всемирным банком нового фонда развития женского предпринимательства.
    Саммит W20 - Иванка Трамп
    REUTERS Hannibal Hanschke

    Иванку Трамп освистали. Видео
    Канал на Youtube RT (на русском)
    Иванку Трамп освистали во время выступления на женском саммите
    КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Дочь президента США Дональда Трампа Иванка неофициально встретилась с генеральным секретаре ООН Антониу Гутеррешем, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Как сообщает агентство со ссылкой на чиновника в Белом доме, Иванка Трамп и Гутерреш обсудили "вопросы, представляющие общий интерес". Из совместный обед прошел после запуска Всемирным банком нового фонда развития женского предпринимательства.

    Сама Иванка Трамп не прокомментировала встречу с генсеком ООН после ее окончания. Отмечается, что перед началом беседы она улыбнулась, но также ничего не сказала.

    Ранее представитель Белого дома сообщил, что Иванка Трамп на некоторое время заняла место отца за главным столом переговоров лидеров стран G20, когда президенту США потребовалось покинуть заседание. По данным немецкого журнала Spiegel, во время отсутствия Трампа обсуждалась проблема занятости женщин в развивающихся странах. Американские СМИ отмечали, что Иванка — наиболее заметный человек в администрации США, занимающийся вопросами женщин.

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