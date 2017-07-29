В США ответили на заявления об убийстве экс-министра печати РФ Лесина

КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Полиция Вашингтона не считает смерть экс-министра печати России Михаила Лесина подозрительной, новых улик по делу также нет, заявила РИА Новости представитель столичной полиции Рейчел Рид.

Так полиция Вашингтона прокомментировала статью BuzzFeed, где утверждалось, что сотрудники ФБР и разведки США считают смерть экс-министра печати России Михаила Лесина убийством вопреки выводам федерального прокурора, а один из анонимных собеседников издания, не имеющий отношения к расследованию, сославшись на неназванных коллег, сказал, что в ФБР "думают, что за этим стоит Кремль".

"После обсуждения с нашей командой по расследованию убийств у нас нет причин предполагать, что эта смерть была подозрительной", — сказала представитель полиции Вашингтона. При этом она добавила, что в случае появления новых улик может быть назначено дополнительное расследование.

На уточняющий вопрос, есть ли такие улики в распоряжении ведомства, Рид ответила: "У нас нет никаких дополнительных улик, о которых мы могли бы сообщить в настоящий момент".

ФБР по публикации об "убийстве" Лесина, в свою очередь, заявило, что полагается на мнение полиции Вашингтона. "Мы предлагаем вам обратиться (с этим вопросом — ред.) к полиции, которая вела расследование этого дела", — сказал агентству Sputnik представитель ФБР.

Портал BuzzFeed, утверждая, что Лесина убили, ссылался на двух сотрудников ФБР и одного сотрудника другой спецслужбы, не называя их имен. При этом ни один из процитированных источников не имел отношения к данному делу, все они ссылались на услышанное от коллег, уточняет издание.

"Лесин был забит до смерти", — сказал изданию неназванный агент ФБР. "Похоже, что есть попытка замести это под ковер по причинам, которые я не могу обсуждать", — заявил один из агентов ФБР. Он не привел каких-либо подтверждений своих слов.

"Могу сказать, что ни один человек в бюро (ФБР — ред.) не верит, что этот парень напился, упал и умер", — добавил он. При этом, по его словам, "все в ФБР думают, что Лесина сильно избили и за этим стоит Путин или Кремль".

Кроме того, два сотрудника ФБР сообщили изданию, что за комнату в гостинице, в которой умер Лесин, заплатило министерство юстиции США, которое хотело провести беседу с Лесиным, однако тот умер за день до предполагаемой встречи.

ФБР и министерство юстиции США отказались комментировать BuzzFeed заявления анонимных представителей, а офис федерального прокурора по столичному округу Колумбия заявил, что ему нечего добавить к прежде объявленным выводам о том, что Лесин умер в результате несчастного случая.

BuzzFeed также утверждает, что власти США отказывается обнародовать некие документы по делу Лесина, которые якобы есть в ФБР, включающее, по утверждению издания, данные слежки и допросы свидетелей. Издание сообщает, что обратилось в суд, чтобы получить данные на этот счет у ФБР в соответствии с законом о свободе информации.

Дело о смерти в ноябре 2015 года экс-министра печати РФ Михаила Лесина в Вашингтоне закрыто, следователи пришли к выводу, что речь идет о несчастном случае, сообщил в октябре 2016 года офис федерального прокурора США по столичному округу Колумбия. Столичное управление полиции и офис федерального прокурора по округу Колумбия при поддержке ФБР провели подробное расследование смерти Лесина, говорится в заключении офиса федерального прокурора. В результате расследования, которое продолжалось почти год, главный судмедэксперт округа Колумбия исправил причину смерти господина Лесина с "неопределенной" на "несчастный случай", дополнительной причиной смерти стало острое алкогольное отравление.

По данным ведомства, установлено, что 57-летний Лесин вошел в свой номер в отеле "Дюпон Серкл" в последний раз около 10.48 в среду, 4 ноября 2015 года, после нескольких дней чрезмерного употребления алкоголя.

Ранее Россия потребовала у США предоставить материалы расследования на основании двустороннего правового договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года.