В супермаркете Гамбурга совершено нападение: есть погибшие и раненые

Hildenbrand/MSC

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. В супермаркете в немецком Гамбурге в результате нападения злоумышленника с ножом один человек погиб, еще несколько получили ранения, сообщает местная полиция.

По ее данным, подозреваемый в совершении атаки задержан.

"Достоверной информации о мотиве и количестве пострадавших пока нет. Мы будем информировать", — говорится в сообщении правоохранителей в Twitter.

Согласно данным таблоида Bild, полиция ищет еще одного мужчину. В связи с этим оцеплена большая часть улицы Фульсбуттлер. На месте находятся правоохранители с оружием, в небе кружит полицейский вертолет.

Данных о том, в каком состоянии пострадавшие, также пока нет.

Напомним, в начале недели мужчина с бензопилой напал на людей в Шаффхаузене на севере Швейцарии, пять человек получили ранения, двое из них серьезные. Нападение было совершено в филиале страховой компании CSS Assurance. Мужчина скрылся с места преступления на автомобиле. Позже полиция установила его личность, им оказался 51-летний Франк Вроузис, последние несколько недель живший в лесу в окрестностях города. Он был объявлен в международный розыск.