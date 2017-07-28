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    В Англии выживших после стирки в машинке котят назвали в честь порошка

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    По данным СМИ, котята уснули в корзине с бельем. Хозяин не заметил их, когда загружал вещи в машину. Однако он быстро понял, что произошло, остановил стирку, освободил котят и отвез их в ветеринарную клинику.
    Котята Персил и Дэз
    The Warwick Courier

    КИЕВ, 28 июл – РИА Новости Украина. Два котенка в центральной Англии выжили после стирки в стиральной машине, после чего хозяин дал питомцам новые имена в честь стиральных порошков – Персил и Дэз (Daz – известная торговая марка в Великобритании и Ирландии), сообщает издание The Warwick Courier.

    По данным издания, котята уснули в корзине с бельем. Хозяин не заметил их, когда загружал вещи в машину. Однако он быстро понял, что произошло, остановил стирку, освободил котят и отвез их в ветеринарную клинику.

    The Warwick Courier
    Котята со своей матерью

    В клинике изданию рассказали, что котят лечили с помощью кислорода, а уже на утро после инцидента хозяин смог забрать их домой.

    "Эти прелестные котята оказались счастливчиками и полностью оправились, но история могла быть совершенно другой", — сказала газете ветеринар Джемма Лоутон.

    Напомним, ранее женщина в британском городе Вустер заявила, что случайно постирала свой выигрышный лотерейный билет на 33 миллиона фунтов.

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