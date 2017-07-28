Румыния не пропустила самолет с вице-премьером РФ в Молдавию

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Румынские власти не дали пересечь воздушное пространство страны рейсовому пассажирскому самолету, на котором в качестве пассажира летел в Кишинев вице-премьер России Дмитрий Рогозин, сообщил РИА Новости посол РФ в Молдавии Фарит Мухаметшин.

"Румынские власти не дали пересечь воздушное пространство Румынии рейсовому пассажирскому самолету, в котором в качестве пассажира находился вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Самолет летел в Кишинев", — сказал он.

Самолет развернулся.

Позже стало известно, что самолет с Рогозиным в ближайшее время совершит посадку в города Минска. Об этом сообщили РИА новости в справочной службе национального аэропорта.

"Действительно, рейс номер S7 157 в ближайшее время совершит посадку в нашем аэропорту", — сказали в справочной.

Напомним, в четверг был запрещен въезд в Молдавию ряду представителей РФ, включая гостей, направлявшихся в Приднестровье для участия в праздничных мероприятиях по случаю 25-летия миротворческой операции в регионе. В частности въезд запретили члену комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Павлу Шперову, директору канцелярии российского императорского дома Александру Закатову, члену президиума совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдану Безпалько, герою Советского Союза Владимиру Гасояну, артисту Дмитрию Дунаеву.