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    Румыния не пропустила самолет с вице-премьером РФ в Молдавию

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    Посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин сообщил, что самолет с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным летел в Кишинев.
    Дмитрий Рогозин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Румынские власти не дали пересечь воздушное пространство страны рейсовому пассажирскому самолету, на котором в качестве пассажира летел в Кишинев вице-премьер России Дмитрий Рогозин, сообщил РИА Новости посол РФ в Молдавии Фарит Мухаметшин.

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    "Румынские власти не дали пересечь воздушное пространство Румынии рейсовому пассажирскому самолету, в котором в качестве пассажира находился вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Самолет летел в Кишинев", — сказал он.

    Самолет развернулся.

    Позже стало известно, что самолет с Рогозиным в ближайшее время совершит посадку в города Минска. Об этом сообщили РИА новости в справочной службе национального аэропорта.

    "Действительно, рейс номер S7 157 в ближайшее время совершит посадку в нашем аэропорту", — сказали в справочной.

    Напомним, в четверг был запрещен въезд в Молдавию ряду представителей РФ, включая гостей, направлявшихся в Приднестровье для участия в праздничных мероприятиях по случаю 25-летия миротворческой операции в регионе. В частности въезд запретили члену комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Павлу Шперову, директору канцелярии российского императорского дома Александру Закатову, члену президиума совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдану Безпалько, герою Советского Союза Владимиру Гасояну, артисту Дмитрию Дунаеву.

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