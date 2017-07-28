В Узбекистане арестовали дочь бывшего президента страны

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Дочери экс-президента Узбекистана Гульнаре Каримовой предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией генеральной прокуратуры Узбекистана.

"Каримовой Гульнаре предъявлено обвинение по статьям 168, 178, 182, 189, 228 и 243 Уголовного кодекса Республики Узбекистан и в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Активы преступной группы, в связях с которой обвиняется Каримова, выявлены в 12 странах, в том числе в России, сообщает в пятницу генеральная прокуратура республики.

По данным генпрокуратуры, в ходе расследования уголовного дела по уклонению от уплаты налогов в отношении трех частных компаний было установлено, что Каримова могла непосредственно содействовать преступной деятельности организованной группы.

"По материалам следствия, на территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на сумму 1,394 миллиарда долларов, 63,5 миллиона евро, 27,1 миллиона фунтов и 18,5 миллионов франков", — говорится в сообщении.

В частности, на территории Швейцарии были выявлены денежные средства в объеме 777,8 миллиона долларов и виллы в городе Колони стоимостью 18,5 миллиона франков. Также преступной группе принадлежали денежные средства и недвижимость во Франции, Гонконге, Швеции, Великобритании, Латвии, Ирландии, ОАЭ, Мальте и Испании, заявили в Генпрокуратуре.

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На территории России следственные органы Узбекистана выявили активы в виде денежных средства на 6 миллионов долларов, пентхаус в жилом комплексе "Камелот", особняк в массиве "Рублевка" и восемь квартир в Москве, гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок в Ялте общей стоимостью более 2 миллионов долларов, говорится в материалах Генпрокуратуры Узбекистана.

Напомним, в сентябре прошлого года власти Узбекистана официально объявили о смерти президента страны Ислама Каримова. Он скончался на 79-м году жизни.