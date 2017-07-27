наверх
27.07.201721:08
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Главный советник Трампа по Ближнему Востоку покинул свой пост

    4401
    По информации СМИ, после отставки Администрация работает с полковником Дереком Харви, чтобы определить позиции, на которых его опыт может быть наилучшим образом использован.
    Белый дом. Архивное фото
    flickr.com/HarshLight

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Главный советник президента США по вопросам Ближнего Востока из совета по национальной безопасности Дерек Харви покинул свой пост, передает агентство Рейтер.

    NICHOLAS KAMM / AFP
    Украина для Трампа – инструмент борьбы с оппонентами в США. Опрос экспертов

    Пресс-секретарь СНБ Майкл Энтон подтвердил данную информацию и отметил, что советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер "ценит службу Дерека Харви".

    "Администрация работает с полковником Харви, чтобы определить позиции, на которых его опыт может быть наилучшим образом использован", — сказал Энтон.

    Агентство отметило, что уход Харви из СНБ произошел на фоне сложившихся противоречий внутри Белого дома по главным вопросам, включая Сирию, Иран и Ирак.

    Ранее СМИ со ссылкой на источники, близкие к окружению главы американской дипломатии, сообщили, что госсекретарь Рекс Тиллерсон может покинуть свой пост досрочно.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Управляющий делами УПЦ, митрополит Антоний (Паканич)
    День Крещения Руси. Два крестных хода и перекрытый Киев
    Михаил Саакашвили
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    Взрывоопасная ситуация: новое ЧП в Киеве
    Бывший зампредседателя Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, экс-депутат бундестага Вилли Виммер.
    Санкции США по России ударили по ЕС