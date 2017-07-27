Главный советник Трампа по Ближнему Востоку покинул свой пост

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Главный советник президента США по вопросам Ближнего Востока из совета по национальной безопасности Дерек Харви покинул свой пост, передает агентство Рейтер.

Пресс-секретарь СНБ Майкл Энтон подтвердил данную информацию и отметил, что советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер "ценит службу Дерека Харви".

"Администрация работает с полковником Харви, чтобы определить позиции, на которых его опыт может быть наилучшим образом использован", — сказал Энтон.

Агентство отметило, что уход Харви из СНБ произошел на фоне сложившихся противоречий внутри Белого дома по главным вопросам, включая Сирию, Иран и Ирак.

Ранее СМИ со ссылкой на источники, близкие к окружению главы американской дипломатии, сообщили, что госсекретарь Рекс Тиллерсон может покинуть свой пост досрочно.