Качиньский назвал ошибкой решение Дуды ветировать законы о судах

КМОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский назвал серьезной ошибкой использование президентом Анджеем Дудой права вето в отношении двух законов о работе судов, заявив, что этот шаг замедлил судебную реформу.

"Я обязан сказать, что это была ошибка, очень серьезная ошибка, но на этом надо закончить, Теперь надо думать о том, как из этого выйти, как привести к тому, чтобы это был только инцидент, который будет быстро забыт", — заявил Качиньский в интервью TV Trwam.

По мнению политика, за 20 месяцев правления партии оппозиции не удавалось создать ситуацию, которая создала бы "опасный перелом", а после вето президента "такая опасность, к сожалению, появилась".

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник после массовых акций протеста в стране заявил, что применит право вето в отношении двух законов, реформирующих судебную систему, которые были разработаны правящей партией "Право и справедливость". При этом глава государства пообещал разработать новые варианты документов, поскольку реформа судебной системы в стране, по его словам, необходима. Польский президент при этом подписал во вторник один из законов в рамках судебной реформы — о всеобщих судах.