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    Качиньский назвал ошибкой решение Дуды ветировать законы о судах

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    Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский считает, что оппозиции не удавалось создать ситуацию, которая создала бы "опасный перелом", а после вето президента это может случится.
    Ярослав Качиньский. Архивное фото
    facebook.com/Jarosław-Kaczyński

    КМОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский назвал серьезной ошибкой использование президентом Анджеем Дудой права вето в отношении двух законов о работе судов, заявив, что этот шаг замедлил судебную реформу.

    Люди протестуют против судебных реформ в Познани, Польша
    Agencja Gazeta/Lukasz Cynalewski via REUTERS
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    "Я обязан сказать, что это была ошибка, очень серьезная ошибка, но на этом надо закончить, Теперь надо думать о том, как из этого выйти, как привести к тому, чтобы это был только инцидент, который будет быстро забыт", — заявил Качиньский в интервью TV Trwam.

    По мнению политика, за 20 месяцев правления партии оппозиции не удавалось создать ситуацию, которая создала бы "опасный перелом", а после вето президента "такая опасность, к сожалению, появилась".

    Президент Польши Анджей Дуда в понедельник после массовых акций протеста в стране заявил, что применит право вето в отношении двух законов, реформирующих судебную систему, которые были разработаны правящей партией "Право и справедливость". При этом глава государства пообещал разработать новые варианты документов, поскольку реформа судебной системы в стране, по его словам, необходима. Польский президент при этом подписал во вторник один из законов в рамках судебной реформы — о всеобщих судах.

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