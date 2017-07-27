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    Летний дом миллиардера Рокфеллера выставлен на продажу - СМИ

    (обновлено: )95
    Сообщается, что вырученные средства за летний дом американского миллиардера и банкира Дэвида Рокфеллера пойдут на благотворительные цели.
    Дэвид Рокфеллер
    wikipedia

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Летний дом американского миллиардера и банкира Дэвида Рокфеллера в штате Мэн выставлен на продажу за 19 миллионов долларов, вся выручка от продажи пойдет на благотворительность, пишет газета Portland Press Herald.

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    Рокфеллер умер на 102-м году жизни 20 марта. Пресс-секретарь миллиардера сообщил, что Рокфеллер мирно умер во сне в своем доме в городке Покантико-Хиллс (штат Нью-Йорк).

    По завещанию преимущественное право на этот дом, который известен под названием Ringing Point, остается за детьми миллиардера. В завещании он оценивался в 9 миллионов долларов. Как отмечает издание, у нескольких детей Рокфеллера уже есть недвижимость в этом месте.

    Рокфеллер завещал передать пять миллионов долларов некоммерческой организации Maine Coast Heritage Trust и 20 миллионов долларов заповеднику Maine Coast Heritage Trust. Как пишет газета, все поступления от продажи Ringing Point и предметов декора и искусства в доме пойдут на выполнение его завещания.

    Продажу некоторых предметов декора и произведений искусства будет осуществлять аукционный дом Christie's.

    Ранее сообщалось, что спортивная тренировка с мэром Киева Виталием Кличко продана на благотворительных торгах на электронной площадке государственных публичных закупок ProZorro за 150 тысяч гривен (более 5,7 тысячи долларов).

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