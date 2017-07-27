Президент Финляндии обсудил с Путиным Украину: ситуация "не улучшается"

КИЕВ, 27 июл – РИА Новости Украина. Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Украине. По его словам, в Украине не наблюдается улучшений.

"Мы говорили о ситуации в Украине, в которой не наблюдается улучшение", — заявил Ниинистё на совместной пресс-конференции с Путиным.

По словам президента Финляндии, очень важным для улучшения ситуации в Украине было бы, в первую очередь, договориться о перемирии.

"Можно было бы, и нужно было бы идти вперед хотя бы маленькими такими шагами. В качестве таких можно предложить обмен задержанными лицами, например. Можно было бы начинать с таких маленьких шагов", — добавил Ниинистё.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.