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    Израиль принял закон о праздновании 9 мая Дня Победы

    (обновлено: )16730
    Законопроектом предусмотрено выделение времени в расписаниях школ и армейских частей на изучение темы Победы, ассигнование средств местным органам власти на работу по увековечиванию памяти о ней.
    Израильский флаг
    RIA News Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Депутаты израильского парламента единогласно утвердили законопроект о праздновании 9 мая Дня Победы над нацистской Германией.

    Документ закрепляет статус праздника, дату его проведения, определяет порядок организации торжеств, которые и так каждый год проходят по всему Израилю при поддержке центральных и местных властей.

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    Ранее закон был одобрен в двух редакциях и в среду сведенный воедино в профильной комиссии. Во втором и третьем чтениях документ получил 49 и 53 голоса соответственно.

    "Это наш долг – и как парламентариев, и как граждан Государства Израиль, сохранить и увековечить память о Дне Победы для будущих поколений. Мы обязаны сделать это. Он никогда не должен быть забыт. Более полутора миллионов евреев воевали во Второй мировой войне в составе армий союзников против нацистов", — сказал один из авторов документа, депутат НДИ (партия "Наш дом Израиль") Одед Форер.

    "Сегодня еще один день победы", — по складам выговорил по-русски министр образования, лидер влиятельной партии "Еврейский дом" Нафтали Беннетт.

    Датой празднования в Израиле закон определяет 9 мая, что соответствует традициям бывшего СССР и отличается от практики западных стран, где день разгрома нацистской Германии отмечают 8 мая. В школах религиозного сектора допускается возможность, по решению министерства образования, проводить торжественные мероприятия по еврейскому календарю — 26 дня месяца ияра, на который пришлось 9 мая в 1945 году.

    Среди основных положений законопроекта — выделение времени в расписаниях школ и армейских частей на изучение темы Победы, ассигнование средств местным органам власти на работу по увековечиванию памяти о ней. Документ предписывает отмечать 9 мая торжественным заседанием Кнессета, государственной церемонией по линии правительства и шествием в Иерусалиме.

    День Победы израильтяне празднуют шире того "обязательного минимума", который прописан в документе, но впервые традиция закреплена отдельным законом.

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