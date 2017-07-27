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    Сенаторы США достигли соглашения по новым антироссийским санкциям – СМИ

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (429)

    (обновлено: )19
    Председатель комитета сената по иностранным делам Боб Коркер сообщил, что сенаторы готовы проголосовать по законопроекту о санкциях уже на этой неделе.
    Здание Конгресса США. Архивное фото
    REUTERS James Lawler Duggan

    КИЕВ, 27 июл – РИА Новости Украина. Американские сенаторы достигли соглашения по законопроекту о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи, сообщает Рейтер со ссылкой на председателя комитета сената по иностранным делам Боба Коркера.

    Вашингтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    США: политика санкций и поставки газа

    По его словам, сенаторы готовы проголосовать по законопроекту уже на этой неделе.

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    Во вторник, 25 июля, палата представителей конгресса США приняла закон об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. Документ предстоит рассмотреть сенату и подписать президенту. Закон, в частности, предполагает сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями.

    В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против проекта газопровода "Северный поток-2". Документ уже вызвал серьезную обеспокоенность в ЕС. Президент США Дональд Трамп имеет право наложить вето на документ, для преодоления которого обеим палатам потребуется не менее двух третей голосов. Ряд экспертов полагают, что это им по силам.

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