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    Нетаньяху намерне закрыть телеканал "Аль-Джазира"

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    На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю (492)

    (обновлено: )11
    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил что неоднократно обращался к правоохранителям, призывая закрыть офис телеканала в Иерусалиме.
    Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху
    Associated Press Baz Ratner

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что собирается закрыть телеканал "Аль-Джазира" в Израиле из-за подстрекательства к насилию, передает агентство Франс Пресс.

    Стрельба у Храмовой горы в Иерусалиме
    Канал Ruptly TV на youtube
    Стрельба у Храмовой горы в Иерусалиме: двое полицейских погибли

    "Аль-Джазира" продолжает подстрекать к насилию близ Храмовой горы", — написал премьер на своей странице в Facebook.

    Он заявил, что неоднократно обращался к правоохранителям, призывая закрыть офис телеканала в Иерусалиме. "Если это невозможно из-за юридического толкования, я обеспечу необходимое законодательство, принятое, чтобы выдворить "Аль-Джазиру", — добавил израильский премьер.

    Системы контроля у Храмовой горы появились 14 июля в качестве реакции на убийство в этом районе Старого города двух полицейских. Арабы-мусульмане в ответ обвинили Израиль в использовании трагедии как предлога для ограничения их прав на третью по значимости святыню ислама, где на руинах древних еврейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.

    Отказываясь подниматься к мечетям Храмовой горы до полной отмены израильских мер контроля, палестинцы устраивают на иерусалимских улицах массовые молитвы, регулярно перерастающие в столкновения с полицией.

    Кульминацией протестов произошла в прошлую пятницу, когда в стычках после молитв погибли четверо палестинцев, сотни получили ранения. Считается, что события вокруг Храмовой горы побудили в тот же день 19-летнего арабского жителя Западного берега реки Иордан проникнуть в соседнее еврейское поселение и убить трех его жителей.

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