В сенате США подозревают, что Киев передал компромат на Трампа демократам

КИЕВ, 27 июл – РИА Новости Украина. Комитет сената США направил запрос в министерство юстиции страны с просьбой выяснить связи консультанта Демократической партии с посольством Украины в 2016 году, а также могли ли украинские дипломаты передать демократам компромат на нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа.

По информации телеканала Fox News, в письме в минюст глава комитета республиканец Чак Грассли говорит об американке украинского происхождения Александре Чалупе, которая в 2016 году работала консультантом Национального комитета Демократической партии (НКДП) США.

Сенатор просит выяснить, встречалась ли она с представителями посольства Украины в Вашингтоне для получения "компрометирующей информации" о Трампе, который тогда был кандидатом в президенты от Республиканской партии.

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В заявлении на сайте Грассли также отмечается, что Чалупа встречалась "как с украинскими официальными лицами, так и с сотрудниками аппарата демократов в Палате (представителей США) во время избирательной компании и пыталась убедить их провести слушания о Поле Манафорте", который тогда был менеджером кампании Трампа. Манафорта подозревают в связях с властями РФ.

"Госпожа Чалупа не регистрировалась в качестве иностранного агента, а минюст (США) не смог объяснить, почему они не потребовали от нее зарегистрироваться", — пишет сенатор.

В свою очередь адвокат консультанта Конрад Новак сообщил Fox News, что закон об иностранных агентах нельзя применять к его клиентке, потому что "Чалупа была не более, чем лицом, связанным в этническими вопросами, так же как и многие другие этнические сообщества в США".

Как и представители Демократической партии Новак обвинил республиканцев в том, что, пытаясь найти связи демократов с властями Украины, они хотят "увести в сторону" расследование по делу о вмешательстве РФ в выборы в США.

В настоящее время в конгрессе США ведется расследование возможного вмешательства РФ в выборы в США и в его рамках изучение связей окружения Трампа с Россией. При этом сам Трамп и представители Белого дома не раз обращали внимание на необходимость расследования возможных связей НКДП с властями Украины.

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Российские власти категорически отрицают какое-либо вмешательство в выборы в США, называя такие обвинения бездоказательными.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что попытки Украины саботировать его предвыборную кампанию "работали на улучшение позиций" кандидата от демократов Хиллари Клинтон, и обвинил генпрокурора Джеффа Сешнса в бездействии. Официальный Киев отверг обвинения Трампа о саботаже его президентской кампании.