Тиллерсон прокомментировал информацию о своей возможной отставке

КИЕВ, 26 июл – РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что не собирается уходить со своего поста до тех пор, пока президент ему позволит. Также он охарактеризовал свои отношения с Дональдом Трампом как "хорошие".

Ранее в американских СМИ появилась информация, что Тиллерсон изъявил желание покинуть свой пост. Ранее их опроверг представитель госдепа.

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"Я никуда не собираюсь уходить из госдепартамента", — ответил он на вопрос журналистов перед встречей с министром иностранных дел Катара Мухаммадом бин Абдуррахманом Аль Тани.

Отвечая на вопрос журналистов, как долго он собирается оставаться на этой должности, Тиллерсон сказал: "До тех пор, пока президент позволит мне". Текущие отношения с Трампом он охарактеризовал как "хорошие".

В Госдепе США назвали слухами информацию о том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует уйти в отставку.