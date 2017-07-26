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    Тиллерсон прокомментировал информацию о своей возможной отставке

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    Отвечая на вопрос журналистов, как долго он собирается оставаться на своей должности, Рекс Тиллерсон сказал: "До тех пор, пока президент позволит мне".
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 июл – РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что не собирается уходить со своего поста до тех пор, пока президент ему позволит. Также он охарактеризовал свои отношения с Дональдом Трампом как "хорошие".

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Ранее в американских СМИ появилась информация, что Тиллерсон изъявил желание покинуть свой пост. Ранее их опроверг представитель госдепа.

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    "Я никуда не собираюсь уходить из госдепартамента", — ответил он на вопрос журналистов перед встречей с министром иностранных дел Катара Мухаммадом бин Абдуррахманом Аль Тани.

    Отвечая на вопрос журналистов, как долго он собирается оставаться на этой должности, Тиллерсон сказал: "До тех пор, пока президент позволит мне". Текущие отношения с Трампом он охарактеризовал как "хорошие".

    В Госдепе США назвали слухами информацию о том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует уйти в отставку.

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